Producer van “Spotlight” Steve Golin overleden

Steve Golin, de producer van onder meer de film “Spotlight”, is op 64-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Amerikaanse filmmagazine Hollywood Reporter maandag. Hij vocht al jaren tegen kanker. Golin was een pionier in het combineren van de jobs van talent manager en producer en was de medeoprichter van de bedrijven Propaganda Films en Anonymous Content, waarmee hij reclamespots, muziekvideo’s, televisieseries en films maakte. Hij werkte samen met filmtalenten als Alfonso Cuaron, Steven Soderbergh, Spike Jonze en David Fincher.

In 2016 won hij voor “Spotlight” de Oscar voor de beste film, en ook met “The Revenant” en “Babel” was hij voor een Oscar genomineerd. Hij werkte ook samen met David Lynch aan de roadmovie “Wild at Heart”, waarvoor Lynch de Gouden Palm won in 1990.

bron:Â Belga