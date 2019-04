Presidentsverkiezingen Oekraïne – Rusland: Oekraïne heeft kans op positieve verandering na verkiezingen

Oekraïne heeft de kans om positieve veranderingen door te voeren die de samenleving in zijn geheel ten goede komen. Dat zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zondag, nadat de eerste resultaten van de presidentsverkiezingen hadden gewezen op een nederlaag voor de aftredende president.

“Oekraïne kan een reset doorvoeren. Niet door geld uit sommige zaken naar andere te laten stromen. Maar een echte, waarbij de noodzaak wordt erkend om het volk te verenigen – niet onder dwang maar door een nationale agenda te ontwikkelen”, zei woordvoerster Maria Zakharova in een persbericht.

Zakharova merkte op dat veel Oekraïeners in de conflictgebieden in het oosten, waar pro-Russische separatisten actief zijn, niet konden stemmen. Ze zei dat de Oekraïense leiders het niet kunnen maken om “miljoenen burgers het stemmen te ontzeggen”.

bron: Belga