Motorrijder om het leven gekomen bij ongeval in Franc-Waret

Bij een verkeersongeval in Franc-Waret, deelgemeente van Fernelmont in de provincie Namen, is maandagmiddag een motorrijder om het leven gekomen. Dat meldt het parket van Namen. De motorrijder haalde maandag rond 15.30 uur een wagen in toen die laatste plots links afsloeg. De wagen reed de motorrijder aan. Het slachtoffer was op slag dood.

De bestuurder van de wagen, een vrouw van rond de 20 jaar oud, raakte zwaargewond, maar haar leven is niet in gevaar.

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

bron:Â Belga