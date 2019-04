Jupiler Pro League – Charleroi houdt hoop op groepswinst levend na vlotte zege tegen Beerschot Wilrijk

Charleroi moet zijn hoop om groep A van play-off II te winnen nog niet opbergen. De Carolo’s klopten maandag op de vijfde speeldag Beerschot Wilrijk met 4-0. In de stand nadert Charleroi tot op twee punten van leider Sint-Truiden. Charleroi had tegen Beerschot Wilrijk de overhand, maar kreeg de opening niet geforceerd. Op slag van rust kwam de thuisploeg dan toch op voorsprong. Na hands van Grisez zette Adama Niane (45.+5) de penalty foutloos om. De Antwerpenaren moesten na de koffie komen. Concrete dreiging bleef echter uit, en toen Victor Osimhen (72.) de 2-0 tegen de touwen joeg, was de partij gespeeld. Invaller Ryota Morioka (80.) nette nadien met een knappe volley de 3-0. Jérémy Perbet (85.), een andere invaller, zette vervolgens op strafschop de 4-0 eindstand op het bord.

Charleroi (9 ptn) stijgt in de stand in poule A naar de tweede stek, achter leider Sint-Truiden (11 ptn). KV Oostende (7 ptn) volgt als derde, en houdt Westerlo (6 ptn) achter zich. Beerschot Wilrijk en Eupen (elk 4 ptn) sluiten de rangen.

Op de zesde speeldag trekt Charleroi naar KV Oostende, Beerschot Wilrijk maakt de verplaatsing naar STVV. Westerlo ontvangt tot slot Eupen.

bron: Belga