Iran noemt Amerikaanse sancties tegen olie-export “illegaal”

Het verstrengen van de Amerikaanse sancties rond de invoer van Iraanse olie is illegaal. Dat zegt de Iraanse regering nadat Washington aankondigde dat de vrijstellingen voor acht landen voor het invoeren van Iraanse olie zonder sancties, niet verlengd worden. “Omdat de sancties zelf illegaal zijn, heeft Iran nooit waarde of geloofwaardigheid gehecht aan de vrijstellingen voor die sancties”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht. Iran voert met alle betrokken partijen gesprekken over de Amerikaanse beslissing om de vrijstellingen niet te verlengen en zal binnenkort communiceren over welke conclusies het land daaruit trekt.

Iran heeft er al verschillende keren mee gedreigd uit het nucleair akkoord van 2015 te stappen als de Amerikaanse sancties tegen de olie-export worden verstrengd. De Amerikaanse president Donald Trump trok zich in 2018 terug uit dat akkoord, waarna hij opnieuw sancties oplegde tegen Iran. De andere ondertekenaars van het akkoord hebben zich echter geëngageerd om het akkoord te blijven naleven. Daarin is onder meer de opheffing van de sancties tegen Iran opgenomen indien het land zijn nucleair programma stopzet.

Het Witte Huis kondigde maandag aan dat China, Griekenland, India, Italië, Japan, Zuid-Korea, Taiwan en Turkije vanaf 2 mei geen vrijstellingen meer krijgen om zonder Amerikaanse sancties Iraanse olie aan te kopen. De VS willen zo de volledige olie-uitvoer van Iran stopzetten, en zo de belangrijkste inkomstenbron van de Iraanse overheid droogleggen.

Turkije heeft ondertussen de sancties van de VS veroordeeld. “We accepteren geen unilaterale sancties en beperkingen op de manier waarop wij de relaties met onze buurlanden regelen”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu. Volgens de minister zal de beslissing niet zorgen voor vrede en stabiliteit in de regio.

Irak liet dan weer weten bereid te zijn per dag 250.000 extra vaten olie uit te voeren indien er tekorten zouden optreden op de internationale markten. Saoedi-Arabië verklaarde eerder ook al zich te zullen inspannen om de markten te stabiliseren.

