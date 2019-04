Herman Cain toch geen kandidaat voor zitje in bestuur van Fed

Herman Cain zal dan toch niet in het bestuur van de Federal Reserve terechtkomen. Dat zegt president Donald Trump maandag, die Cain had voorgedragen als bestuurder. Eerder deze maand werd bekend dat Trump Cain wilde benoemen in het bestuur van de Amerikaanse centrale bank. De Republikein was in 2012 kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, maar trok zich terug na aantijgen van seksueel ongewenst gedrag in de jaren negentig. Ook stond Cain aan het roer van pizzaketen Godfather’s Pizza en was hij voorzitter bij de Federal Reserve Bank van Kansas City.

“Mijn vriend Herman Cain, een geweldige man, heeft me gevraagd om hem niet te nomineren voor een zetel in het bestuur van de Federal Reserve. Ik zal zijn wensen respecteren”, tweette Trump maandag.

Cain is al de tweede kandidaat die zich terugtrekt. Eerder moest Stephen Moore, eveneens door Trump voorgedragen, afzien van de nominatie omdat hij verwikkeld is in een schandaal rond niet betaalde alimentatie aan zijn ex-echtgenote en een belastingschuld van 75.000 dollar.

De mogelijke komst van Cain naar de Fed zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij veel Republikeinen.

Trump zelf uit regelmatig kritiek op Fed-voorzitter Jerome Powell. De president heeft zich fel uitgesproken tegen het bepalen van de rentetarieven, een van de belangrijkste taken van de Fed.

