Fed Cup – “Belgen dreven ons tot het uiterste”, zegt Spaanse kapitein na felbevochten zege

De Spaanse kapitein Anabel Medina heeft haar missie in Kortrijk tot een goed einde gebracht. Spanje haalde het dit weekend van België in de barrages en mag volgend jaar weer aantreden in Wereldgroep I. “Dit waren twee echt heel lastige dagen”, reageerde de bondscoach. “België heeft ons de zege helemaal niet cadeau gedaan.” “Ik ben ontzettend blij dat we weer in Wereldgroep I staan”, opende Medina. “Daar horen we thuis. Het was dit weekend een heel intense strijd met de Belgen, tot aan het beslissende dubbelspel toe. Ze dreven ons tot het gaatje. België toonde dat het over verschillende sterke speelsters beschikt en kon op de steun van een vurig thuispubliek rekenen. Gelukkig trokken we finaal aan het langste eind.”

Het Spaanse speerpunt Garbiñe Muguruza (WTA 19) stelde, met nederlagen tegen Kirsten Flipkens (WTA 59) en Ysaline Bonaventure (WTA 122), zwaar teleur. Medina kon gelukkig wel rekenen op een foutloze Carla Suarez Navarro (WTA 27), die Alison Van Uytvanck (WTA 52) en Yanina Wickmayer (WTA 127) in de pan hakte. Muguruza en Suarez Navarro haalden het nadien van Flipkens en Bonaventure in het beslissende dubbelspel.

“Carla deed het geweldig”, loofde Medina haar goudhaantje. “Ze was bijzonder goed op dreef en liet geen steek vallen. Met al haar ervaring was ze ontzettend nuttig. Garbiñe kende inderdaad niet haar beste weekend. Ze blijft wel de absolute top en heeft ongelooflijk veel kwaliteiten. Daarom koos ik in de dubbel voor haar, ondanks haar twee nederlagen.”

Bron: Belga