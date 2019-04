EuroHockey Club Challenge I (v) – Braxgata klopt Wettingen en bezorgt België ticket voor EuroHockey Club Trophy

België mag volgend jaar weer een team afvaardigen naar de EuroHockey Club Trophy, het tweede Europese hockeyniveau. De vrouwen van Braxgata klopten maandag in het Noord-Franse Rijsel het Zwitserse Rotweiss Wettingen met 4-1 in de promotiefinale. Braxgata stond halfweg 1-0 achter, maar klaarde in de tweede helft de klus. Louise Albertyn (33.) nam de gelijkmaker voor haar rekening, waarna Shaunda Ikegwuonu (44., 56. en 60.) met een hattrick de zege veilig stelde.

Het team uit Boom plaatste zich voor de promotiefinale na winst in de poules tegen het Zwitserse Luzern (10-0), het Russische Sint-Petersburg (7-1) en Rijsel (2-1). De thuisploeg haalde het in de andere promotiefinale met 3-1 van het Schotse Clydesdale.

bron: Belga