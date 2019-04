David Goffin tegen Jan-Lennard Struff in tweede ronde ATP Barcelona

David Goffin (ATP 22) neemt het deze week op het ATP-toernooi in het Spaanse Barcelona (gravel/2,6 miljoen euro) in de tweede ronde op tegen de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 51). De 28-jarige Struff haalde het in de eerste ronde in twee sets van de Boliviaanse kwalificatiespeler Hugo Dellien (ATP 92): 6-3 en 6-1 na 51 minuten. De Duitser kon in drie confrontaties met Goffin op het ATP-circuit geen enkele keer winnen.

Als tiende reekshoofd is Goffin bye in de openingsronde in Barcelona. De Luikenaar heeft er heel wat ATP-punten te verdedigen, want vorig jaar ging hij er in de Catalaanse hoofdplaats pas uit na een nederlaag tegen latere winnaar Rafael Nadal in de halve finales. Na zijn vroegtijdige uitschakeling in Monte Carlo is Goffin op de ATP-ranking gezakt naar de 22e plaats.







Dit jaar is hij onze enige landgenoot op de hoofdtabel.

bron: Belga