VIDEO. Waterpolowedstrijd loopt uit de hand: vechtpartij in het water

In Rusland is een waterpolowedstrijd ontaardt in een vechtpartij. Tijdens de match raakte een speler in discussie met de coach die aan de rand van het zwembad toekeek. Een vrouw probeerde nog tussen beide te komen, maar de twee heethoofden gingen elkaar te lijf in het water.

In het filmpje zie je hoe het spel wordt stilgelegd omdat een speler en een coach met elkaar in discussie gaan. De speler probeert tijdens de ruzie de bal op de coach te gooien, maar raakt per ongeluk een vrouw die tussen beide wou komen. Dat is de druppel die het zwembad doet overlopen, want de coach springt als reactie met zijn voeten vooruit op het aangezicht van de speler. De andere participanten mengen zich in het gevecht en er volgen nog enkele rake klappen. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend.