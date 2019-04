“Koffie is niet levensnoodzakelijk”

De mens heeft geen koffie nodig om te kunnen overleven. Dat is in elk geval de mening van de Zwitserse overheid. Die heeft daarom besloten om de noodvoorraad koffie, die ze aanlegde na de Eerste Wereldoorlog, niet langer aan te vullen. En dat lokt reactie uit.

De gemiddelde mens begint zijn dag met een kopje koffie. Dat was ook decennia geleden al het geval. Zwitserland begon daarom tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog een noodvoorraad koffie aan te leggen. Ook nadien werd die voorraad aangevuld, om de Zwitserse bevolking te voorzien van een dagelijks kopje indien er een nieuwe ramp zou plaatsvinden. Er wordt geschat dat de huidige reserve 15.300 ton bedraagt – genoeg om elke Zwitser gedurende drie maanden een kopje per dag te garanderen.

Mentale gezondheid







Aan die voorraad zal tegen 2022 echter een einde komen. Der Bundesrat verdedigt die beslissing als volgt: “Koffie bevat amper calorieën en is vanuit fysiologisch standpunt niet noodzakelijk voor de menselijke overleving.” Maar Réservesuisses, de organisatie die verantwoordelijk is voor de aanleg van noodvoorraden, is het daar niet mee eens. Koffie bevat inderdaad weinig calorieën, maar is wel rijk aan antioxidanten. En die zijn dan weer goed voor de mentale gezondheid, wat in tijden van nood geen overbodige luxe is. Réservesuisses streeft daarom nu voor het behoud van de noodvoorraad koffie.