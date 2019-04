Gorilla’s poseren met veel plezier voor selfie

Een parkranger van het Virunga-park in Congo heeft op hun Facebook-pagina een bijzondere selfie gedeeld. Op de foto’s staan twee gorilla’s die er blijkbaar geen graten in zagen om voor de camera te poseren. Al is niet iedereen overtuigd van de echtheid van de beelden.

Op de foto zijn rangers Mathieu Shamavu en Patrick Sadiki en de gorilla’s Ndakasi en Matabishi te zien. “Een normale dag op het werk”, klinkt het bijschrift. In de commentsectie kregen de natuurbeschermers heel wat pluimen voor hun goede werk, maar toch zijn er ook enkelingen die het beeld met de rechtopstaande apen in twijfel trekken. Gorilla’s die op twee benen staan, het is niet meteen de meest natuurlijke houding van de apensoort. Maar de Facebookpagina reageerde al snel dat de beelden “NIET gephotoshopt zijn”.