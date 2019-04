Dit is hoe we al jaren sushi fout eten

Heel wat mensen zijn er zich niet van bewust, maar er bestaan regels over hoe je correct sushi moet eten. Zo mag je de stokjes niet altijd gebruiken en ligt ook de manier waarop je moet dippen in de sojasaus vast. De Japanse chef Naomichi Yasuda van Sushi Bar Yasuda zet de basisregels nog eens op een rijtje.

Mix de wasabi nooit met de sojasaus

Als je vaak met vrienden sushi eet, ken je gegarandeerd wel iemand die een brok wasabi in de sojasaus gooit en de twee mengt. Dat is dus not done. Het verpest de smaak van de wasabi, de aroma’s van de soja verdwijnen volledig en de drek die overblijft na het mengen verbergt de mooie kleuren van je sushi.

Dubbeldippen is niet toegestaan







Nee, nooit, never, jamais. Dubbeldippen is verboden volgens de sushi-etiquette. Niet alleen zadel je de volgende dipper zo op met de smaak van jouw sushi, de kans bestaat dat de kleefrijst te nat wordt en uit elkaar valt. De juiste manier om te dippen hangt af van welke sushi je op je bord hebt liggen. Een maki, dat zijn de hapjes die gehuld zijn in zeewier, sop je kort met de rijstkant in de sojasaus. De nigiri, het rolletje rijst met vis op, leg je op de zijkant om daarna de viskant kennis te laten maken met het donkere brouwsel.

Laat je stokjes af en toe liggen

Met stokjes eten is leuk, zeker als je het ook een beetje kan, maar je moet de chopsticks niet altijd ter hand nemen. Enkel bij de nigiri is het aangewezen dat de houten hulpstukken gebruikt. Heb je een maki voor je liggen, dan mag je die gewoon met je vingers richting de sojasaus en daarna je mond bewegen.

Leave de gember alone

De kans is groot dat er bij je portie sushi ook een beetje ingelegde gember komt. Je weet wel, die roze sliertjes die je op tafel ziet liggen. Wel, laat die maar in een apart potje weken. Het is niet de bedoeling dat je dat samen met je sushi in één hap naar binnen werkt. De ingelegde gember moet je als een hapje eten na je maaltijd.

Afschudden is voor op het toilet

Nog een laatste regel over sojasaus om mee af te sluiten: laat je hapje nooit uitlekken boven het potje saus. Dat wordt in Japan als iets heel onbeleefds ervaren. Het gezegde daar luidt: uitdruppelen doen we alleen op het herentoilet. Dat is duidelijk.