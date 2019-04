WK snooker – Luca Brecel sneuvelt opnieuw in eerste ronde

Luca Brecel (WS-14) is er weer niet in geslaagd zich voor de achtste finales van het wereldkampioenschap snooker te plaatsen. In het Crucible Theatre in Sheffield moest de 24-jarige Limburger zondag in de eerste ronde met 10-9 de duimen leggen voor de Engelsman Gary Wilson (WS-32). Ook bij drie vorige deelnames ging Brecel er telkens in de eerste ronde uit. Het overkwam hem al in 2012, 2017 en 2018. Wilson neemt het in de achtste finales (best of 25) op tegen Mark Selby (WS-2) of de Chinees Zhao Xintong (WS-67).

Zaterdag had Brecel in de eerste sessie een 4-5 voorsprong genomen, zondag liep hij via breaks van 96 en 70 nog tot 5-7 uit, maar vervolgens won de 33-jarige Wilson met breaks van 106, 85 en 55 vier spelletjes op rij, om tot op één frame van de zege te komen. Brecel sleepte alsnog een beslissend negentiende frame uit de brand. Dat werd een zenuwslopend tactisch steekspel, waarin Wilson uiteindelijk na anderhalf uur de weg naar het schaakmat vond.

Ook de 37-jarige Australiër Neil Robertson (WS-4) schaarde zich zondagavond bij de laatste zestien. De wereldkampioen van 2010 nam met 10-1 de maat van Michael Georgiou (WS-52). Om een plaats in de kwartfinales treft Robertson wellicht Shaun Murphy (WS-13), de wereldkampioen van 2005. Die start maandagochtend met een 9-0 voorsprong aan zijn tweede sessie tegen de Chinees Luo Honghao (WS-92).

bron: Belga