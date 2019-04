Verkiezingen Noord-Macedonië – Stembussen geopend voor presidentsverkiezingen

In Noord-Macedonië zijn zondagochtend de stemlokalen geopend voor de presidentsverkiezingen. De stembusgang wordt gezien als een eerste test voor de regeringscoalitie na het akkoord met Griekenland over de naamsverandering van het land. Volgens de peilingen haalt kandidaat Stevo Penarovski van de regerende Sociaaldemocratische Unie van Macedonië 38 procent van de stemmen. Hij geniet een lichte voorsprong op Gordana Siljanovska-Davkova, die 33 procent zou halen. Siljanovska is net als ontslagnemend president Gjorge Ivanov lid van de nationalistische oppositiepartij VMRO. Die is zeer kritisch over het akkoord met Griekenland.

Een derde kandidaat die gesteund wordt door etnisch Albanese partijen, Blerim Reka, zou 12,6 procent halen. De stem van de etnische Albanezen, die 25 tot 30 procent van de kiezers uitmaken en het akkoord met Griekenland steunen, zou volgens waarnemers beslissend kunnen zijn. Verwacht wordt dat niemand van de kandidaten een absolute meerderheid zal halen. Dan komt er een tweede ronde, allicht op 5 mei.

De regering in Skopje sloot vorig jaar met de Griekse regering een akkoord rond de naamsverandering van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië in Noord-Macedonië. De deal, die in februari van kracht werd, maakte een einde aan het langlopende conflict met Griekenland en opent de weg naar de toetreding van het land tot de Europese Unie en de NAVO.

bron: Belga