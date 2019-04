Tui: “Geen Belgen getroffen door aanslagen Sri Lanka”

Touroperator Tui heeft weet van 29 Belgen die hun vakantie momenteel doorbrengen op Sri Lanka. Vier Belgen zijn op rondreis en 25 Belgen hebben een vast verblijf in hotels die niet in de getroffen regio liggen. “We zijn zeker dat alle Belgen in orde zijn”, zegt woordvoerder Piet Demeyere vanochtend aan Belga. Vandaag vonden explosies plaats in drie kerken en drie luxehotels op Sri Lanka. Er zijn al minstens 156 doden gevallen, onder wie zeker 35 buitenlanders. Tui biedt geen reizen aan naar de drie getroffen luxehotels.

De mensen van Tui hebben alle Belgen op Sri Lanka al een sms gestuurd met uitleg over de aanslagen. De touroperator heeft ook een contact center dat 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven bemand is.







bron:Â Belga