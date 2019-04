Saoedi-Arabië en VAE geven 3 miljard dollar steun aan Soedan

Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben vandaag een gezamenlijke financiële steun van 3 miljard dollar aan Soedan bekendgemaakt. Soedan verkeert in een moeilijke overgangsfase na de afzetting van president Omar al-Bashir. De steun neemt de vorm aan van een deposito van 500 miljoen dollar in de Soedanese centrale bank en een bedrag van 2,5 miljard dollar voor de financiering van de noden van de Soedanese bevolking op het vlak van voedsel, medicijnen en aardolie, zo meldde het officiële Soedanese persbureau SPA, zonder te preciseren of het om giften of leningen ging.

Bron: Belga