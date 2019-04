Nieuwe balans na explosies Sri Lanka: 207 doden en meer dan 450 gewonden

Het aantal slachtoffers na de explosies op Sri Lanka vandaag blijft verder oplopen. Volgens gegevens van de politie zijn er intussen 207 doden, onder wie meer dan 30 buitenlanders, en meer dan 450 gewonden. Het eiland werd vandaag opgeschrikt door een reeks aanslagen. Bijna gelijktijdig vonden er explosies plaats in drie kerken en drie luxehotels. Later vandaag was er sprake van een zevende explosie in een hotel in Dehiwala, in het zuiden van Colombo. In Orugodawatta, in het noorden van Colombo, liet een zelfmoordterrorist zichzelf even later ontploffen in het bijzijn van drie agenten.

Onder de buitenlandse slachtoffers bevindt zich zeker één Portugees. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok liet vanmiddag weten dat er ook zeker één Nederlander om het leven kwam. Britse bronnen hebben het voorts over Britse en Amerikaanse slachtoffers.







Op een persconferentie zei een woordvoerder van de politie van Colombo dat er zeker acht explosies waren. Hij kon nog steeds niet bevestigen dat het om zelfmoordaanslagen gaat. Er heeft nog altijd niemand de verantwoordelijkheid opgeëist.

Bron: Belga