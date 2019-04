Minister Reynders veroordeelt “daden van haat” op Sri Lanka

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders heeft de aanslagen in Sri Lanka veroordeeld. Buitenlandse Zaken probeert contact te leggen met de Belgen die in het land verblijven, zo deelt de minister nog mee. “Verschrikkelijk bedroefd en geshockeerd door de terroristische aanvallen op kerken en hotels op deze paasochtend in Sri Lanka. Ik veroordeel deze daden van haat ten scherpste. Mijn gedachten gaan uit naar de families van de slachtoffers en al degenen die getroffen zijn. We zijn solidair”, tweette de MR-vicepremier vanochtend.

In een tweede tweet meldt Reynders dat Buitenlandse Zaken contact legt met de Belgen die in Sri Lanka wonen of er op reis zijn om te weten te komen of ze in veiligheid zijn en hulp nodig hebben. Buitenlandse Zaken staat ook in contact met de lokale autoriteiten om informatie over de buitenlandse slachtoffers en gewonden in te winnen.







Ook de Duitse regering heeft al gereageerd op de vermoedelijke terreuraanslagen. “Ontzet door het bericht dat christenen in Sri Lanka tijdens de paasmis aangevallen en gedood zijn”, deelde de woordvoerder van bondskanselier Angela Merkel mee op Twitter. “We rouwen om hen en bidden voor de gewonden en families. Terrorisme, religieuze haat en intolerantie mogen niet zegevieren.”

Vandaag vonden explosies plaats in drie kerken en drie luxehotels op Sri Lanka. Er zijn al minstens 137 doden gevallen, onder wie zeker 9 buitenlanders.

bron: Belga