Leger ingezet nu overstromingen in oosten van Canada verergeren

De overstromingen in het oosten van Canada zijn zondag erger geworden. Dat geldt vooral in Québec, waar volgens de autoriteiten meer dan 1.200 mensen zijn geëvacueerd en ongeveer 600 militairen worden ingezet. Het oosten van Ontario, New Brunswick en het zuiden van Québec: het oosten van Canada wordt al meerdere dagen geconfronteerd met overstromingen door zware regenval en smeltende sneeuw.

Veel gemeenten zetten de afgelopen dagen vrijwilligers in en deelden tienduizenden zandzakken uit om dijken op te zetten of huizen te beschermen.

De gebieden die zondag het zwaarst getroffen werden zijn de Outaouais-regio in de buurt van hoofdstad Ottawa, en Saint-Georges ten zuiden van de stad Québec, waar bijna 800 mensen werden geëvacueerd. In de hele provincie Québec overstroomde zondag een duizendtal huizen.

De regeringen van Quebec en New Brunswick riepen versterking van het leger in. In Québec werden zaterdagavond ongeveer 200 soldaten ingezet, en zondag komen er daar nog 400 bij. In de provincie New Brunswick kunnen er zo’n 120 soldaten ingezet worden.

