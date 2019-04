Jupiler Pro League – Waasland-Beveren houdt de drie punten thuis tegen Moeskroen

Waasland-Beveren heeft zondagavond Moeskroen met 2-1 geklopt in play-off 2B. Bij de rust was het 1-1 gelijk. Waasland-Beveren en Moeskroen mochten op de vijfde speeldag uitmaken wie de laatste in de stand werd. De Waaslanders openden de score: Louis Verstraete kon uithalen nadat hij via een lage hoekschop gevonden werd door Floriano Vanzo en zag zijn schot via het been van een verdediger binnengaan (11.). Net voor de rust trok Paul Keita Frank Boya naar de grond en konden de bezoekers terug op gelijke hoogte komen via een penalty van Noe Dussenne (44.).

In de tweede helft was het weer Waasland-Beveren dat op voorsprong kwam: na een snelle aanval vond Verstraete het hoofd van Stefan Milosevic, die de bal simpel binnen kopte (58.). Het doelpunt van Milosevic was meteen goed voor de eindstand.

bron: Belga