Jupiler Pro League – Union lijdt eerste puntenverlies tegen Zulte Waregem

Union Sint-Gillis heeft zaterdag op de vijfde speeldag in poule B van Play-off 2 zijn eerste puntenverlies geleden tegen Zulte Waregem. De Brusselse 1B-club was in het Dudenpark dominant, maar gaf in het slot een 2-0 voorsprong weg. Het werd uiteindelijk 2-2. Union blijft met 13 op 15 wel leider in zijn groep. Union mag dan geen Europese licentie hebben, de tegenstanders in Play-off 2B gaan vlot voor de bijl. Voor de enthousiaste thuissupporters gingen de Brusselaars voortvarend van start op zoek naar een perfecte 15 op 15. Percy Tau stond opnieuw aan de aftrap en die legde de 1-0 panklaar voor Youssouf Niakaté (7.). Na een kwartier herstelde Zulte Waregem, dat het zonder de geschorste Harbaoui moest zien te rooien, het evenwicht. Union-doelman Kristiansen bokste het schot van De Smet weg, het afstandsschot van Seck spatte uiteen op de lat.

Na de pauze trok Union het laken naar zich toe. Na een fout op Selemani kreeg de thuisploeg een strafschop. De Comorese international nam die zelf voor zijn rekening, maar besloot op de lat. Niet veel later verdubbelde Niakaté (64.) alsnog de voorsprong, opnieuw op aangeven van Tau. Uit het niets scoorde Theo Bongonda (80.) de aansluitingstreffer, waarna de Brusselaars plots in paniek sloegen. In de slotminuut profiteerde opnieuw Bongonda (90.+4) om van dichtbij de gelijkmaker binnen te duwen.

Met 13 punten voert Union de stand aan in Play-off 2B. Zulte Waregem speelde al voor de vierde keer gelijk en is met vier punten vierde. Zaterdagavond geven KV Kortrijk en Cercle Brugge elkaar partij in het Jan Breydelstadion, zondag speelt Waasland-Beveren gastheer voor Moeskroen.

Bron: Belga