IS eist aanval op hoofdkwartier van veiligheidsdienst in Saoedi-Arabië op

De jihadistische groep IS (Islamitische Staat) heeft zondag via zijn propagandakanaal Amaq een aanval opgeëist die in Saoedi-Arabië op een zetel van de veiligheidsdiensten in Zulfi werd uitgevoerd, 260 kilometer ten noorden van de hoofdstad Ryad. “De daders van de aanval op de zetel van de Staatsveiligheid in de stad Zulfi, ten noordwesten van Ryad, zijn strijders van Islamitische Staat”, aldus IS.

Vier mannen werden gedood toen ze dit hoofdkwartier zondag probeerden aan te vallen, zo had het officiële Saoedische persbureau SPA eerder gemeld. Drie politieagenten raakten lichtgewond.

