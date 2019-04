Halle-Gooik wint vierde keer Beker van België futsal

Halle-Gooik heeft zaterdag voor de vierde keer in de clubgeschiedenis en voor het tweede jaar op rij de Beker van België futsal gewonnen. In de finale waren de Pajotters met 2-7 te sterk voor Antwerpen. Via Alessandro Patias en Valentin Dujacquier kwam de landskampioen 0-2 voor in Sporthal Schotte in Aalst. Khalid Moussaoui lukte de aansluitingstreffer voor Antwerpen. Na een goal van Diogo Guimaraes gingen beide teams rusten bij een 1-3 stand. Opnieuw Dujacquier zorgde na de pauze voor de 1-4. Een tweede Antwerpse treffer kwam op naam van Amar Zouggaghi. Leonardo Carello Aleixo en opnieuw Patias (2x) legden de eindstand vast.

Halle-Gooik stond voor de vijfde opeenvolgende keer in de bekerfinale. Eerder veroverde het de trofee in 2015, 2016 en 2018. Charleroi is met vijf bekers de recordhouder. Antwerpen won de beker al eens in 2011.

Bron: Belga