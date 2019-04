Game Boy viert dertigste verjaardag

Het is exact dertig jaar geleden dat de Game Boy op de markt kwam. De draagbare spelcomputer ging bijna 120 miljoen keer over de toonbank. Het logge ding met zwart-wit scherm betekende een revolutie voor de videogames. Tetris brak door en ook de Mario- en Pokémon-reeksen waren grote successen. Nu is er een enorm aanbod aan spelletjes om onderweg op de smartphone te spelen. Op 21 april 1989 werd daar de aanzet toe gegeven: het Japanse Nintendo bracht de Game Boy uit. Tot dan speelde de jeugd vooral spelletjes op de televisie, maar met de Game Boy beloofde Nintendo in 1989 ineens 35 uur spelplezier onderweg. De batterij ging zo lang mee omdat de Game Boy eenvoudig bleef: geen achtergrondverlichting en een lage schermresolutie.

De vader van de Game Boy was Gunpei Yokoi. Hij werkte al in de jaren zestig voor Nintendo en hield zich aanvankelijk bezig met het onderhoud van drukmachines voor spelkaarten, toen de belangrijkste bezigheid van Nintendo. Promotie kreeg de man toen hij de Ultra Hand ontwikkelde, een uitschuifbare grijparm voor kinderen. Dat speelgoed werd een groot commercieel succes.

Later bedacht Yokoi de draagbare spelcomputer Game & Watch. Daarvan gingen er ruim 40 miljoen over de toonbank, maar er was een belangrijk nadeel aan dat product. Er stond maar één spelletje op. De Game Boy met zijn verwisselbare cartridges was daar de oplossing voor. Miljarden van die kaartjes gingen de deur uit.

Het legendarische “Tetris” vond Nintendo achter het IJzeren Gordijn. Een programmeur uit Moskou bedacht het spelletje met de vallende blokken. Het paste perfect voor de Game Boy. Sovjet-bureaucraten hadden de rechten voor het spelletje al verkocht, maar Nintendo wist ze na een onderhandelingsmarathon toch nog binnen te halen voor gebruik op draagbare spelcomputers. Pas jaren na de val van de Sovjet-Unie kreeg bedenker Alaksej Patjitnov royalties betaald voor zijn uitvinding.

