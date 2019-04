Fed Cup – Frankrijk plaatst zich voor finale tegen Australië

De Franse tennissters hebben zich zondag in Rouen voor de finale van de Fed Cup geplaatst. Ze versloegen Roemenië met 3-2. In het beslissende dubbelspel wonnen Caroline Garcia en Kristina Mladenovic met 5-7, 6-3 en 6-4 van Simona Halep en Monica Niculescu. Eerder op de dag had Garcia (WTA-21) met 6-7 (6/8), 6-3 en 6-4 de duimen moeten leggen voor Halep (WTA-2), maar maakte Pauline Parmentier (WTA-53) dat goed door Irena-Camelia Begu (WTA-83) met 6-3, 2-6 en 6-2 te verslaan.

Op 9 en 10 november treffen de Françaises, die België in de kwartfinales met 3-1 uitschakelden, in de finale Australië. De Australiërs plaatsten zich dit weekend met een 3-2 zege tegen Wit-Rusland. In de finale heeft Frankrijk het thuisvoordeel.

Australië, won de Fed Cup zeven keer, maar de laatste zege dateert al van 1974. De Franse tennissters wonnen de Fed Cup twee keer, voor het laatst in 2003.

bron: Belga