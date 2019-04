Fed Cup – Flipkens en Bonaventure verliezen dubbelspel, Spanje pakt eindzege

De Belgische tennisvrouwen spelen volgend jaar in Wereldgroep II van de Fed Cup. Kirsten Flipkens en Ysaline Bonaventure verloren zondag het beslissende dubbelspel van de barrages om een plek in Wereldgroep I tegen het Spaanse duo Garbiñe Muguruza en Carla Suarez Navarro in drie sets: 7-6 (7/4), 2-6 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 13 minuten. Spanje wint de ontmoeting op het hardcourt van de Kortrijkse Lange Munte met 2-3. De Belgische tandem nam een vliegende start en liep uit tot 3-0, maar Spanje knokte zich terug op gelijke hoogte. Nadien ging het gelijkopgaand, waarna Spanje in de tiebreak het laken naar zich toe trok. Flipkens en Bonaventure waren niet aangeslagen. Ze speelden op een hoog niveau en wonnen de tweede set ruim. In de beslissende derde set zaten de Belgen wat door hun beste krachten. Flipkens en Bonaventure tennisten voor wat ze waard waren, maar konden de Spaanse (eind)winst niet afwenden.

Na de twee duels van zaterdag waren beide landen in evenwicht. Kirsten Flipkens (WTA 59) zette de Belgen vrijdag op 1-0, met een knappe zege in drie sets (6-3, 4-6 en 6-4) tegen Garbiñe Muguruza (WTA 19). Alison Van Uytvanck (WTA 52) ging nadien kansloos de boot in tegen Carla Suarez Navarro (WTA 27) in twee sets (6-3 en 6-2). Zondag bezorgde Ysaline Bonaventure (WTA 122) de Belgen een nieuwe voorsprong na een stuntzege tegen kopvrouw Muguruza in drie sets: 6-4, 0-6 en 6-4. Yanina Wickmayer (WTA 127) kreeg vervolgens de kans om de Belgische eindzege veilig te stellen, maar ging duidelijk onderuit tegen Suarez Navarro in twee sets: 6-2 en 6-1.

De Belgen sneuvelden begin februari in de eerste ronde (kwartfinales) van Wereldgroep I tegen Frankrijk, dat in Luik met 1-3 won. De Spaanse vrouwen wonnen hun duel in Wereldgroep II in Japan met 2-3.

bron: Belga