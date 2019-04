Explosies Sri Lanka – Dodental loopt op tot 129

Het aantal doden na de explosies in kerken en hotels in Sri Lanka loopt zondagochtend verder op. Volgens ziekenhuisbronnen zijn er nu al 129 doden geteld en zijn er zeker 250 gewonden. De politie maakt gewag van zes explosies. In de hoofdstad Colombo vonden ontploffingen plaats in drie luxehotels: het Shangri La, het Cinnamon Grand en het Kingsbury-hotel. De drie andere explosies gebeurden in kerken waar gelovigen de paasviering aan het bijwonen waren. Het gaat om een kerk in Colombo, een kerk in het 30 kilometer noordelijker gelegen Negombo en een kerk in Batticaloa, 250 kilometer ten oosten van de hoofdstad.

Overheidsfunctionarissen hebben nog niet bevestigd dat het om een terroristische aanslag gaat, maar volgens lokale media lijkt het alsof de explosies gericht waren tegen religieuze plaatsen en de economie en zo goed als gelijktijdig plaatsvonden. Tot dusver heeft niemand de verantwoordelijkheid opgeëist.

President Maithripala Sirisena heeft intussen de bevolking in een mededeling tot kalmte opgeroepen. Premier Ranil Wickremesinghe zit een spoedvergadering voor.

Sri Lanka is een toeristische trekpleister, ook voor Europeanen. Onder de gewonden in de luxehotels zouden zich ook buitenlanders bevinden. Slechts 7 procent van de bevolking van het Aziatische eiland is christelijk. De meerderheid is boeddhistisch. Er zijn nog gegevens over het aantal buitenlandse slachtoffers en of er ook Belgische slachtoffers zijn.

