Caleb Ewan wint slotetappe in Ronde van Turkije, eindzege voor Felix Grossschartner

De 25-jarige Oostenrijker Felix Grossschartner (BORA – hansgrohe) heeft de Ronde van Turkije (WorldTour) gewonnen. De overwinning in de slotrit ging vandaag naar Caleb Ewan (Lotto Soudal). De Australiër sprintte naar zijn tweede etappezege. De eindoverwinning van Grossschartner, die zaterdag in de koninginnenrit zijn eerste profzege boekte, kwam niet meer in gevaar in de etappe over 172,4 kilometer tussen Sakarya en Istanboel. In een strijd met Sam Bennett en Fabio Jakobsen, die in deze rittenkoers al respectievelijk twee en één keer mochten vieren, trok Caleb Ewan overtuigend aan het langste eind. Christophe Noppe eindigde op de zevende plaats.

Thimo Willems van Sport Vlaanderen – Baloise wint het bergklassement. Hij bereikte vroeg in de etappe als eerste de top van de col van derde categorie, de enige beklimming van de dag. Op de erelijst volgt Grossschartner de Spanjaard Eduard Prades op.







Bron: Belga