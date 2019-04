Amstel Gold Race – Bjorg Lambrecht opgetogen met zesde plaats

Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal) was zondag bijzonder blij met zijn zesde plaats in de Amstel Gold Race. “Ongelooflijk, ik had nooit gedacht dat ik hier top tien zou kunnen rijden”, reageerde hij. Lambrecht debuteerde in de Amstel “Er werd al meteen heel hard gereden. Het tempo lag heel hoog. In het begin moest ik er toch inkomen, maar op het einde voelde ik me nog redelijk fris. Dankzij de tips van Jelle Vanendert en Tosh Van der Sande en de anderen heb ik hele koers krachten proberen sparen, reed ik op een niet te groot verzet. Het is ongelooflijk hoe ze me bijstaan. Dit is een fantastische ploeg, ze zeggen me alles wat ik moet doen en ik voer dat ook uit. Dat heeft me vandaag toch een mooi resultaat opgeleverd.”

“Na de Kruisberg zat ik iets te ver, achter die valpartij en moest ik echt alles uit mijn benen schudden om vooraan te blijven. In de finale ging het precies allemaal vanzelf, al zat ik wel de hele tijd à bloc, maar toen zei Jelle dat ik het moest proberen, eens demarreren en dat deed ik. Ik had het geluk dat ik meteen in de goede ontsnapping zat en zo ben ik naar de meet gereden. In de sprint moet ik nog even in de remmen door Alessandro De Marchi en dat is jammer, want daarom eindig ik niet in de top vijf. Ik moet gewoon blij zijn met wat ik vandaag heb gepresteerd. Als je dat in je eerste Amstel kan, vooraf had ik daar meteen voor getekend. Dit had ik echt niet gedacht. Het is een beetje een droom.”

Nu volgt nog de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. “Als ik deze conditie kan behouden, dan zit er misschien nog iets moois in. De ploeg is echt wel super sterk, we zien wel wat er komt, ik kijk er alleszins heel hard naar uit.”

Van der Poel wint de Amstel. “Daar staat geen maat op. Ik zat er de hele tijd met mijn mond open naar te kijken, hij is gewoon veruit de beste. Hij rijdt de hele laatste rechte lijn bijna op kop, dan wint hij nog de spurt, ik zal nog een beetje mogen trainen om zo goed te worden. Hij is meer dan fenomenaal. Als ik in zijn wiel had gezeten, dan denk ik niet dat ik hem had kunnen kloppen, maar het podium was zeker mogelijk geweest. Al ben ik met dit resultaat ook heel tevreden.”

.







bron: Belga