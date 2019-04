Amstel Gold Race – Adrie Van der Poel: “Wat een mafkees”

Adrie van der Poel won exact 29 jaar geleden de Amstel Gold Race, zoonlief Mathieu was deze keer aan het feest, dus was de sfeer meer dan goed aan de bus van Corendon-Circus. “Wat een mafkees”, was de eerste reactie van vader Van der Poel. “Niets moest nog voor deze koers, hij had al Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl op zak. Hij stond hier ontspannen aan de start. Toen hij aanviel, weer werd ingelopen, en daarna die twee wegreden, dacht ik dat het voorbij was. Zeker toen Alaphilippe en Fugslang bijna een minuut bij elkaar reden, maar ‘Matje’ geeft zich niet snel gewonnen. Hij knokte zich terug in de koers. Voor een podium, dacht ik. Je weet dat er op het einde rare dingen kunnen gebeuren. Ze begonnen naar elkaar te kijken en uiteindelijk rijdt hij zelf dat gat dicht en sprint hij naar de zege. Ongelooflijk, om het zo af te maken. Echt straf. Wat een mafkees. Als hij de finish ruikt, dan groeit hij gewoon boven zichzelf. Ik ben zo trots.”

“Dit is ook een succes van het team, hier is echt naar toegeleefd en de andere jongens stegen boven zichzelf uit, Mathieu ook. Ik heb mezelf al gerealiseerd dat hij een unieke, schitterende reeks heeft neergezet. Maar ik denk dat hij het zelf nog niet beseft.”

bron:Â Belga