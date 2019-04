Zit er een geurtje aan je voeten? Zo kom je ervan af!

Stinkvoeten, het is geen lachertje. Niet alleen jijzelf hebt er last van – ook je omgeving wordt geteisterd door een penetrante zweetgeur. En dat zorgt weleens voor gênante situaties waarbij noch jij, noch de anderen je op je gemak voelen. Tijd om het probleem met beide voeten, euh, handen aan te pakken.

Laten we eerst eens kijken naar de oorzaak van die stinkpatés. Je voeten zitten sowieso onder de bacteriën, maar dat hoeft op zich geen probleem te zijn. Vooral de omgeving waar je ze in wegpropt ligt aan de basis van het probleem. Veel kans dat je tijdens het afdrogen je voeten overslaat, vervolgens sokken aantrekt en dan je schoenen aanschiet. Laat die vochtige, donkere, verstikkende omgeving nu net de perfecte broeihaard voor bacteriën zijn. Ze planten zich naarstig voort en na je volgende douchebeurt doe je gewoon weer hetzelfde. Zo zitten je voeten dus constant onder de bacteriën en krijgen luchtjes de vrije loop.

Eerste hulp bij stinkvoeten







Om stinkvoeten tegen te gaan, is het in de eerste plaats belangrijk om je voeten grondig te wassen. Dat doe je gewoon met water en zeep, maar vergeet niet om ook tussen en onder je tenen te poetsen. Na het douchen droog je ze helemaal af – vergeet wederom je tenen niet. Dode huid is een ideale broeihaard voor bacteriën, dus geef je voeten minstens eenmaal per week een schrobbeurt met een puimsteen. Wat betreft je sokken: was ze minstens op 60 graden. Op die manier dood je alle bacteriën en begin je telkens opnieuw met een schone lei. Ten slotte is het noodzakelijk om je schoenen steeds af te wisselen zodat ze tussendoor kunnen luchten. Dat geldt voor normale schoenen én sportsneakers.

Welke schoenen doe je aan?

Natuurlijke materialen werken heel wat beter tegen stinkvoeten dan synthetische stofjes. Denk daarbij aan echt leer of – als je bijvoorbeeld vegan bent – katoenen schoenen. Die laten je voeten ademen en voorkomen dat je voeten gaan baden in het zweet en de bacteriën. Het is trouwens ook een goed idee om regelmatig op blote voeten rond te lopen. Je stappers krijgen op die manier wat lucht en licht. Zeker in de zomer mag je dus gerust thuis je schoenen uitdoen.