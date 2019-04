Vrouw verpest vrijgezellenfeestje door deze belachelijke regels

Vrijgezellenfeestjes horen spannend en wild te zijn. Vooral als ze in dé feeststad bij uitstek Las Vegas plaatsvinden. Dat was ook exact wat bruid Emma in gedachten had, maar dat was buiten haar ‘vriendin’ Taylor gerekend. Nog voor het vrijgezellenweekend begint, stuurt ze een lijst met belachelijke regels naar alle gasten.

Ursula, een andere gast op het weekend, bracht het hele verhaal naar buiten op Reddit. Blijkbaar was partypooper Taylor oorspronkelijk niet eens uitgenodigd, maar had ze zichzelf op de gastenlijst gepraat “omdat ze op de universiteit toch in dezelfde studentenvereniging zaten.”

Sin City







Wij voorspellen dat bruid Emma toch spijt heeft dat ze Taylor heeft uitgenodigd. Voor vertrek stuurt ze een mail naar alle genodigden met een waslijst aan strenge regels waaraan iedereen zich moet houden.

Taylor eist dat iedereen volgens haar morele codes moet leven, om “problemen te vermijden.” Ze noemt Las Vegas “Sin City” en om de zonden van de groep weg te wassen, plant ze alvast een misdienst op zondag die iedereen moet bijwonen “om de band met de Kerk niet te verbreken.”

Verse groenten

Als je de rest van Taylors regels leest, vraag je je af welke zonden ze bedoelt. Want als het van haar afhangt, mag er het hele weekend lang geen sterkedrank gedronken worden, geen voorhuwelijkse seks plaatsvinden en mogen er geen mannen in de buurt van de suite komen, “want anders zouden ze bestolen worden.” Verder vraagt Taylor aan alle vrouwen 50 dollar naar haar over te schrijven, zodat ze met dat geld verse groenten kan kopen.

De strafste eis is dat niemand medicatie mag meenemen, wat een van de gasten, die dagelijks pillen tegen ADHD slikt, in de problemen brengt.

Wij gokken dat Taylor alvast niet welkom is op het trouwfeest…