Weerbericht: nog tot woensdag maxima boven 20 graden

Deze namiddag blijft het zonnig met maxima tussen 20 graden aan zee en 26 graden in het centrum, en zelfs plaatselijk tot 27 graden. Nog tot en met woensdag verwacht het KMI maxima boven de 20 graden. Morgen Paaszondag is het opnieuw zeer zonnig en droog. De maxima liggen rond 19 graden aan de kust, 21 graden in de Hoge Venen en 24 graden in het centrum.

Maandag blijft het zonnig maar komen er soms meer hoge wolkenvelden. De maxima schommelen rond 23 of 24 graden in Vlaanderen en tussen 19 en 21 graden in de Ardennen. Dinsdag is het eerst helder tot lichtbewolkt met soms wat hoge wolkensluiers. Op het einde van de namiddag verwachten we enkele wolkenvelden maar blijft het droog. De maxima liggen rond 21 graden in het centrum.







Woensdag begint waarschijnlijk droog met regelmatig wat zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe alsook de kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt nog zo’n 20 tot 22 graden in het centrum. De wind waait matig uit zuid.

Donderdag blijft het wisselvallig. Opklaringen en bewolkte perioden wisselen elkaar af met soms buien en vooral in het oosten intense en plaatselijk onweerachtige buien. De maxima schommelen rond 17 graden in het centrum.

Vrijdag is het nog steeds wisselvallig met kans op enkele buien. De maxima liggen rond 15 graden.

bron:Â Belga