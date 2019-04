WB zeilen Genua – Wannes Van Laer als negende naar medaillerace

Wannes Van Laer heeft zich geplaatst voor de medaillerace met de beste tien zeilers in de Laser-categorie op de wereldbekermanche zeilen in het Italiaanse Genua. Na zeven regatta’s staat hij met 61 punten op de negende plaats. In de enige race van de dag werd Van Laer negentiende. De twee andere geplande regatta’s konden niet doorgaan. De leiding is nog steeds in handen van de Cyprioot Pavlos Kontides (34 ptn), voor de Hongaar Jonatan Vadnai (42 ptn) en de Noor Hermann Tomasgaard (47 ptn). William De Smet, die zaterdag 25e werd, eindigt op de 28e stek met 112 punten.

De medaillerace vindt zondag plaats.

bron:Â Belga