Voormalig olympisch en wereldkampioen Asbel Kiprop krijgt vier jaar schorsing

Voormalig olympisch en wereldkampioen op de 1.500m Asbel Kiprop heeft van de Disciplinaire Commissie van de Athletics Integrity Unit (AIU) een schorsing van vier jaar gekregen voor dopinggebruik, zo maakte de AIU vandaag bekend. De schorsing is ingegaan op 3 februari 2018 en dus staat de 29-jarige Keniaan nog tot begin 2022 aan de kant. De drievoudige wereldkampioen testte op 27 november 2017 buiten competitie positief op epo. De middellangeafstandsloper schreeuwde echter zijn onschuld uit en kwam nadien met een bizar verhaal op de proppen, waarin de Keniaanse dopingcontroleurs en zelfs de Internationale Atletiekfederatie IAAF corrupt overkomen. “Ik ben op 26 november telefonisch op de hoogte gebracht dat ik daags nadien controle zou krijgen. Dat kan niet volgens de regels van het Wereldantidopingagentschap, want het ging om een onaangekondigde controle buiten competitie”, schreef hij eerder al op zijn Facebook-pagina.

Na het afstaan van zijn urinestaal, zouden de controleurs Kiprop geld hebben gevraagd. “Ze zeiden niet hoeveel ze nodig hadden. Maar nadat ik een bedrag had overschreven, vroegen ze meer. Ik hou er rekening mee dat de test positief is, omdat ik niet genoeg betaalde. Toen het resultaat positief bleek, is mij gevraagd te bekennen. Dan zou ik een ambassadeursrol krijgen in de Athletics Integrity Unit van de Internationale Atletiekfederatie IAAF.”







Zijn resultaten tussen november 2017 en februari 2018 worden ook geschrapt.

Bron: Belga