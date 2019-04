Van Uytvanck gaat de boot in tegen Suarez Navarro in barrages Fed Cup

Alison Van Uytvanck (WTA 52) heeft België in de barrages van Wereldgroep I van de Fed Cup tegen Spanje geen dubbele voorsprong kunnen bezorgen. De Brabantse verloor op het hardcourt in de Lange Munte in Kortrijk de tweede wedstrijd tegen Carla Suarez Navarro (WTA 27) in twee sets : 6-3 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 9 minuten. Na twee duels is de stand 1-1. De eerste set verliep aanvankelijk gelijkopgaand, maar bij een 4-3 voorsprong verzilverde Suarez Navarro een breakpunt. De Spaanse gaf de set niet meer uit handen (6-3), en ging ook in de tweede set op hetzelfde elan door. De veer was gebroken bij Van Uytvanck. Suarez Navarro stelde uiteindelijk, met simpele 6-2 winst in de tweede set, de zege veilig.

Kirsten Flipkens (WTA 59) zette de Belgen eerder vandaag op 1-0. De Kempense haalde het in de opener tegen Garbiñe Muguruza (WTA 19) knap in drie sets: 6-3, 4-6 en 6-4.







Morgen staan opnieuw twee enkelspelen op de agenda. Van Uytvanck kijkt eerst Muguruza in de ogen, waarna het duel volgt tussen Flipkens en Suarez Navarro. Een dubbelspel sluit de barrages af. Ysaline Bonaventure (WTA 226 dubbel) en Yanina Wickmayer (WTA 144) nemen het op tegen Aliona Bolsova (WTA 392) en Maria José Martinez Sanchez (WTA 19).

De Belgen sneuvelden begin februari in de eerste ronde (kwartfinales) van Wereldgroep I tegen Frankrijk, dat in Luik met 1-3 won. De Spaanse vrouwen wonnen hun duel in Wereldgroep II in Japan met 2-3. De winnaar van de ontmoeting tussen België en Spanje tennist volgend jaar in Wereldgroep I, de verliezer zal in Wereldgroep II uitkomen.

bron: Belga