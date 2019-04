Twee jonge mannen opgepakt in onderzoek naar moord op journaliste in Noord-Ierland

Na de moord op journaliste Lyra McKee in Noord-Ierland zijn in het onderzoek twee jonge mannen van 18 en 19 jaar opgepakt. Dat heeft de politie van Noord-Ierland vandaag bekendgemaakt. De 29-jarige journaliste werd neergeschoten bij gewelddadige onlusten in de stad Londonderry. Ze werd getroffen door een kogel in het hoofd en overleed in het ziekenhuis.

De opgepakte mannen zijn 18 en 19 jaar oud, zo maakte de politie bekend. Ze worden in Belfast verhoord. De twee mannen worden vastgehouden op grond van de antiterrorismewetgeving, aldus de politie. Eerder had de politie een video-opname met een verdachte verspreid.







De speurders gaan uit van een “terroristisch incident”. Ze vermoeden dat achter de actie een militante Republikeinse groep New IRA schuilt. Politici uit Groot-Brittannië en Ierland hebben de daad scherp veroordeeld.

Bron: Belga