Ronde van Turkije – Vierde plaats geeft Evenepoel vertrouwen

“Dit geeft mijn moraal een flinke boost”, verklaarde Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step) zaterdag na zijn vierde plaats in de koninginnenrit van de Ronde van Turkije. “Ondanks dat niet de beste klimmers van de wereld hier aan de start stonden, zijn hier toch sterke renners in de koers. Om dan een mooi resultaat te behalen op deze klim en dichtbij het podium te staan van het klassement in mijn tweede WorldTour-wedstrijd, stemt me erg tevreden.” “Het was een heel zware dag en de klim was erg steil, met stijgingspercentages van boven de 10 procent. De kou, tegenwind en sneeuw maakten het nog zwaarder. Voor mij was het de eerste keer dat ik in zulke slechte omstandigheden moest koersen. Sommige van mijn teammaats vertelden me dat het één van de de lastigste beklimmingen in hun carrière was. Ik ben blij met de manier waarop ik deze zware dag door ben gekomen. Dit is een goed resultaat.”

Op vijf kilometer van de streep trok Evenepoel ten aanval. Slechts drie renners haalden de neo-prof nog bij. “De ploeg was geweldig. Ze zorgden de hele dag voor mij en hielden me uit de problemen. Het is een groot voordeel om zo’n sterk team rond je te hebben. Mijn teammaats zorgden ervoor dat ik in een goede positie aan de slotklim begon. Dan was het aan mij om te bewijzen. Ik heb mijn best gedaan. De eerste twee kilometer vielen nog mee. Ik schoof op naar de eerste tien en vond direct mijn ritme. Op vijf kilometer antwoordde ik op een versnelling van Conti. Plots reed ik alleen. Ik besloot mijn eigen tempo te rijden. Toen ik zag dat de anderen terugkeerden, heb ik hen opgewacht. Zo had ik nog wat energie in de benen en kon ik nog eens reageren op een aanval. Ik had gehoopt met vier naar de finish te rijden. Een tweede aanval was me echter te machtig, toen was het erg steil, tot 15 procent. Hoe dichter bij de finish, hoe kouder het ook werd. Het zal dicht bij het vriespunt gelegen hebben.”

.







bron: Belga