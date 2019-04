Levensgroot paard herinnert aan containerramp in Nederland

Een vijf meter hoog paard wordt zaterdag onthuld in Zeehondencentrum Pieterburen in de Nederlandse provincie Groningen. Het kunstwerk moet herinneren aan de ecologische ramp met het containerschip MSC Zoe begin januari. Het symboliseert al het plastic dat uit de ongeveer 350 containers vrijkwam in zee.

Onder de aangespoelde spullen waren ook duizenden My Little Pony’s, de kleine speelgoedpaardjes, die vooral de stranden van Terschelling bezaaiden. Het kunstwerk heet dan ook Zoe de Ponie en is volgens het Zeehondencentrum “een statement tegen zinloos plastic geweld”.

Bovendien is het een eerbetoon aan de duizenden vrijwilligers die zich hebben ingespannen om de kustlijn zo snel mogelijk weer schoon te krijgen. Het werk is gemaakt door kunstenaar Maria Koijck.







Bron: Belga