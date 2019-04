Jupiler Pro League – Eupen en STVV delen de punten in afscheidsmatch van Luis Garcia

Eupen en STVV hebben zaterdagavond op de vijfde speeldag in Play-off 2 de punten gedeeld. De afscheidsmatch van de Eupense aanvoerder Luis Garcia eindigde op 1-1 aan de Kehrweg. De Kanaries blijven leider in poule A. Eupen vierde in de thuismatch tegen STVV het afscheid van aanvoerder Luis Garcia en nam voor de aftrap uitgebreid de tijd om de Spaanse veteraan in de bloemetjes te zetten. De 38-jarige Garcia keert na vijf seizoenen in de Oostkantons terug naar eigen land.

Na een povere eerste helft zonder echt doelgevaar, kwam STVV met meer aanvalsdrang uit de kleedkamer. Daichi Kamada (49.) tikte van dichtbij de openingstreffer binnen. Enkele minuten later dwong Botaka de Eupense doelman Van Crombrugge tot een lastige parade. Lang konden de bezoekers evenwel niet van de voorsprong genieten. Alessio Castro-Montes (54.) heroverde het leer op de rand van de zestien en haalde snoeihard uit: 1-1. STVV was aangeslagen door de gelijkmaker en kwam enkele keren goed weg. Marreh kopte eerst tegen de dwarsligger en ook Garcia trapte tegen de lat. Nadat STVV-verdediger Jorge Teixeira rood had gekregen voor handspel, liet de aanvoerder in zijn afscheidsmatch een strafschop onbenut. In de blessuretijd pinkte Garcia, die een applausvervanging kreeg, een traantje weg tijdens een innige omhelsing met zijn ploegmaats op het veld. De Eupense druk hield aan, maar het bleef 1-1. Gnaka trapte in de slotseconden vanuit scherpe hoek nog tegen de paal.

Halverwege de play-offs blijft STVV met 11 punten leider in poule A. Daarachter volgen KV Oostende (7), Charleroi (6), Westerlo (6), Beerschot Wilrijk (4) en Eupen (4). Zondag sluit Charleroi de speeldag af met een thuismatch tegen Beerschot Wilrijk.

bron: Belga