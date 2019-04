Honderden motards maken het te bont op Antwerpse ring

In Antwerpen riskeren deelnemers van een grootschalig moto-event fikse boetes tot zelfs een rijverbod voor een hele reeks overtredingen die een aantal van hen vandaag begingen op hun traject van het noorden van de stad over de Antwerpse ring richting de E34. De federale politie is een onderzoek gestart en ook de Antwerpse lokale politie deed naar eigen zeggen tientallen vaststellingen op haar grondgebied. De motards waren met zowat 500 en vertrokken deze middag in de buurt van de Groenendaallaan om vervolgens de Antwerpse ring op te rijden voor hun “Ride of the Century”. De federale en lokale politie waren vooraf op de hoogte en besloten het evenement te begeleiden om ervoor te zorgen dat de andere weggebruikers zo weinig mogelijk hinder zouden ondervinden en niet in gevaar zouden komen.

Heel wat motards namen het ondanks dat toezicht niet te nauw met de verkeersregels. Er werden vaststellingen gedaan van roekeloos rijgedrag zoals rijden op één wiel of parkeren op de rijbaan, maar ook het dragen van onaangepaste kledij en het ontbreken van een helm of nummerplaat.







Er doken intussen op sociale media ook spectaculaire beelden van gevaarlijk rijgedrag op, maar die zouden van motards zijn die zich onttrokken hadden aan de colonne of later vertrokken waren.

bron: Belga