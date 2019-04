Elise Mertens treft Daria Kasatkina in eerste ronde WTA-toernooi Stuttgart

Elise Mertens (WTA 18) ontmoet de Russin Daria Kasatkina (WTA 22) in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Duitse Stuttgart (gravel/886.077 dollar), dat komende week gespeeld wordt. De 23-jarige Mertens en de twee jaar jongere Kasatkina troffen elkaar al twee keer. In 2015 won de Russin met 6-2, 4-6 en 6-0 op het gravel in Daytona Beach, waar ze de finale speelden. Twee jaar later trok Mertens met 6-2 en 7-5 aan het langste eind op het hardcourt in New Haven.

Mits een zege treft Mertens in de tweede ronde de winnares van het duel tussen het Duitse vijfde reekshoofd Angelique Kerber (WTA 5) en de Kroatische Donna Vekic (WTA 25).







In de eerste van drie kwalificatierondes won Greet Minnen (WTA 194) zaterdag met 6-4 en 7-5 van de Russin Liudmila Samsonova (WTA 159). Minnen neemt het in de tweede kwalificatieronde op tegen Anna Blinkova (WTA 121), eveneens een Russin.

Mertens gaf verstek voor het Fed Cup-duel tussen België en Spanje van dit weekend. De Limburgse, Belgiës nummer 1, gaf voorrang aan de voorbereiding op het gravelseizoen.

Bron: Belga