Doelpunt van Lukebakio volstaat niet voor Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf is vandaag op de dertigste speeldag in de Bundesliga met 3-1 onderuit gegaan op het veld van Mainz. Dodi Lukebakio bracht de bezoekers met zijn veertiende treffer van het seizoen langszij, maar de thuisploeg pakte de drie punten en verzekerde zich zo van het behoud. Mateta zette Mainz al in de eerste minuut op rozen na defensief mistasten, maar Lukebakio (19.) bracht op aangeven van landgenoot Benito Raman in twee tijden de 1-1 op het scorebord. Lukebakio scoorde zijn veertiende treffer in loondienst van Fortuna en gaf ook vijf assists. Raman zit aan tien doelpunten en vier assists. In de tweede helft kon Lukebakio zijn ploeg op voorsprong zetten, maar zijn strafschop strandde tegen de paal.

Het doelpunt viel wel aan de overzijde. Onisiwo (67.) mocht helemaal vrijstaand de 2-1 tegen de touwen trappen. Lukebakio (in minuut 76) en Raman (in minuut 81) werden in het slotkwartier nog tevergeefs vervangen door frissere aanvalskrachten. Mateta (87.) legde de 3-1 eindstand vast. Dankzij de overwinning is Mainz mathematisch zeker van het behoud in de Bundesliga. Het staat nu op de elfde plaats met 36 punten, net achter Düsseldorf (37 ptn).







In de Duitse tweede klasse sputtert de motor van Hamburg, dat al vijf competitieduels niet meer kon winnen. Ook tegen Aue bleef de traditieclub steken op een gelijkspel (1-1). Orel Mangala speelde de hele partij voor Hamburg en leverde de assist voor de gelijkmaker. Na een 3 op 15 staat Hamburg nog steeds op de tweede plaats met 53 punten, maar Paderborn (51) en Union Berlijn (50) hijgen in de nek met nog vier speeldagen te gaan. De top twee in de 2.Bundesliga promoveert rechtstreeks, de derde speelt nog play-offs tegen het nummer 16 uit de Bundesliga. FC Keulen (59 ptn) is de fiere leider.

bron: Belga