Bocholt pakt na verlengingen vierde handbalbeker bij mannen

Bocholt heeft voor de vierde keer in de clubgeschiedenis de Beker van België handbal voor mannenteams gewonnen. In de finale won het na verlengingen met 36-33 van Sporting NeLo. In de finale deden de Damburgers het net iets beter dan Sporting NeLo. Maar het kostte bloed, zweet en tranen om dit NeLo opzij te schuiven. Na een geweldige start, 10-4, verloor Bocholt de controle over de wedstrijd. Het moest toezien hoe NeLo de schade in de eerste helft beperkte tot twee doelpunten, 14-12.

Sporting ging na rust op zijn elan verder en met nog tien minuten op de klok was de achterstand helemaal weggewerkt. Sporting nam zelfs de leiding, maar miste bij een 26-27 voorsprong vanop de stip. Aan de overzijde miste Kooijman niet. Verlengen dus en in die extra times was het al Bocholt wat de klok sloeg. Bocholt, dat ook al de BeNeleague won, haalde het uiteindelijk met 36-33.

bron: Belga