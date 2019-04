Bite Back voert paasactie tegen doden van pasgeboren kuikentjes

Dierenrechtenorganisatie Bite Back heeft op paaszaterdag – wanneer de consumptie van eieren piekt – in Hasselt, Antwerpen en Gent haar jaarlijkse actie tegen het dierenleed in de eierindustrie gevoerd. “Het is belangrijk dat er gesensibiliseerd wordt. Het gaat over 26 miljoen haantjes die op dag 1 van hun leven vergast worden”, zegt woordvoerder Benjamin Loison. Een twintigtal activisten vormde op het Molenpoortplein in Hasselt een piramidale formatie met fotoborden. Bite Back wil mensen van het dierenleed in de eierindustrie bewustmaken en hen aansporen om eivrij te gaan. Mannelijke kuikens die geboren worden in de eierindustrie, worden namelijk systematisch op de eerste dag van hun leven vernietigd. De haantjes van zogenaamde leghennen kunnen immmers niet gebruikt worden voor de productie van eieren of die van vlees.

Jaarlijks worden zo tot 26 miljoen haantjes vergast voor de productie van eieren, terwijl dat aantal op Europees niveau oploopt tot 320 miljoen haantjes. “Het romantische beeld dat veel mensen van die lieve paaskuikentjes hebben, stemt niet overeen met de harde realiteit. De vertedering slaat snel om in afschuw, zodra men op de hoogte is van het vergassen van miljoenen pasgeboren zachte gele bolletjes”, zegt Benjamin Loison, woordvoerder van Bite Back.







Voorbijgangers konden in Hasselt via iAnimal, een virtual reality ervaring met VR-brillen en 360°-beelden, het leven van een kip van dag 1 tot de laatste dag ervaren. “Wij hopen dat de mensen zelf initiatief nemen, want bij iedere hap en maaltijd kunnen zij een verschil maken. Dat is natuurlijk een mindset en we zijn realistisch genoeg om te weten dat niet heel Hasselt opeens vegan zal worden”, legt Loison uit. “Mensen kunnen wel zelf iets aan hun ecologische voetafdruk doen en voeding is daar een belangrijk onderdeel van.”

bron: Belga