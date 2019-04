Dit zijn de meest voorkomende fouten tijdens de seks

Zolang seks met wederzijdse instemming is en gezond en leuk is, doe je in principe niets fout. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit een enquête van Illicit Enqounters, de grootste datingwebsite in Groot-Brittannië.

De website vroeg aan 2.000 mannen en vrouwen welke fouten hun partners maken tijdens de seks. Opgelet, de zaken in dit lijstje zijn natuurlijk niet per sé fout, maar ze kunnen wel eens tot ergernissen leiden bij je partner. Om irritaties te vermijden, communiceer je best altijd zo open mogelijk met elkaar.

Fouten die vrouwen maken, volgens mannen:

De eerste stap niet willen zetten Altijd willen vrijen in het donker Een orgasme faken Te veel praten Nooit om iets nieuws vragen Praten over de bedprestaties van een ex Te veel nadenken over seks Te timide zijn Altijd denken dat hij seks wil Zich te veel zorgen maken over het uiterlijk

Fouten die mannen maken, volgens vrouwen:

Het voorspel overslaan Als eerste een orgasme hebben Onhandig zijn Te grof zijn met ‘dirty talk’ Gebrek aan intimiteit na de seks Meteen na een orgasme in slaap vallen Kritiek hebben op vrouwelijke vormen Aannemen dat je weet wat je partner wil Doen wat jij wil en de lichaamstaal van je partner negeren Enkel focussen op het fysieke aspect en niet op het emotionele