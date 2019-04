Orkaan Michael was sterkste in 26 jaar

Orkaan Michael, die in oktober vorig jaar over Florida trok, was sterker dan eerder ingeschat. Wetenschappers hebben hem nu ingeschaald op categorie 5 in plaats van 4. Dat maakt van Michael de zwaarste orkaan sinds Andrew in augustus 1992. Wetenschappers van het National Hurricane Center van de Amerikaanse overheidsdienst NOAA hebben berekend dat Michael windsnelheden haalde van 257 kilometer per uur toen hij aan land kwam. Daarmee komt hij in de hoogste categorie terecht. Er vielen zestien doden en er was voor circa 25 miljard dollar schade.

bron:Â Belga