Marc Coucke wil onafhankelijke voorzitter voor Pro League

De opvolger van Marc Coucke als voorzitter van de Pro League kan best een onafhankelijk bestuurder zijn, die niet aan een voetbalclub gelinkt is. Die boodschap herhaalde Coucke vrijdag, nadat hij zelf zijn voorzitterschap had neergelegd. Behalve de sportieve crisis bij RSC Anderlecht speelden mogelijke belangenconflicten een grote rol in de keuze van Coucke om af te treden. “In het belang van de geloofwaardigheid van de Pro League en mezelf, mag ik geen beslissende rol spelen in belangrijke dossiers”, zegt de flamboyante zakenman daar zelf over.

Daarom pleit Coucke ervoor dat zijn opvolger een onafhankelijke voorzitter wordt. “Iemand die voldoende affiniteit heeft met het voetbal, maar die op geen enkele manier met een Belgische club verbonden is”, beschrijft de Anderlecht-preses het ideale profiel.







Ook de afgevaardigden van de Pro League binnen de werking van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zouden onafhankelijk moeten zijn, stelt Coucke. “Dat is mijn rotsvaste overtuiging. Zo worden de belangen verdedigd, maar belangenvermenging wordt uitgesloten.”

Het is niet de eerste keer dat Coucke pleit voor meer onafhankelijkheid in de bestuursorganen van het voetbal. In oktober al hield hij een pleidooi voor een neutrale voorzitter aan het hoofd van de Pro League, alsook voor meer neutrale experts.

