Marc Coucke stopt als voorzitter van de Pro League

Marc Coucke zet een stap opzij als voorzitter van de Pro League. Die positie was voor Coucke niet langer verenigbaar met het voorzitterschap van RSC Anderlecht, zo maakte hij bekend in een persbericht. Coucke volgde in juni 2018 Roger Vanden Stock op als voorzitter van de Pro League, maar stelt zijn mandaat nog geen jaar later opnieuw ter beschikking.

“Tijdens de uitvoering van mijn mandaat is duidelijk geworden dat er op korte termijn verschillende ‘conflicts of interest’ zullen ontstaan. In het belang van de geloofwaardigheid van de Pro League en mezelf, mag ik geen beslissende rol spelen in belangrijke dossiers”, schrijft Coucke in een persbericht.







Het Belgisch voetbal gaat sinds het uitbreken van Operatie Propere Handen door een enorme crisis. Daar kruipt te veel werk in, werk dat Coucke eerst in RSC Anderlecht wil investeren. “Daar ligt vandaag mijn prioriteit. Wij staan voor een cruciale transitieperiode die bepalend is voor een succesvolle toekomst van de club.”

Bron: Belga